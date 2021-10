Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Florești a murit și alți trei pasageri au fost raniți, dupa ce barbatul a pierdut controlul volanului și mașina lor a intrat intr-un cap de pod in comuna Cornești.„Accident rutier pe raza localitații Tioltur, comuna Cornești, produs in jurul orei 15.00.Conducatorul unui autoturism care…

- Cel putin 23 de persoane au murit si alte 13 au fost ranite luni in Bolivia dupa ce un autocar a cazut intr-o rapa in apropiere de Cochabamba, in centrul tarii, conform politiei si unor martori, relateaza AFP. "Am apasat pe frana, insa nu mergea", a declarat soferul autocarului, a carui sotie…

- Tragedie imensa la proba speciala a Raliului Iasiului! Pilotul roman, Adrian Raspopa, și-a pierdut viața in urma unui accident teribil petrecut pe circuitul din zona Hadambu. Mașina condusa de Adrian Raspopa, in care se afla și Cosmin Diacu, a intrat intr-un cap de pod la Hadambu, dupa care a avut o…

- La fața locului au intervenit de urgența pompierii militari cu o ambulanța SMURD, o autospeciala de descarcerare și o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare. Din nefericire, un barbat in varsta de 50 de ani, a decedat. A doua victima a fost preluata de SAJ și transportata la spital.Polițiștii…

- Un barbat de 68 de ani și-a pierdut viața in cadrul unui accident rutier petrecut in Slatina. Batranul a murit dupa ce a fost calcat pe trecerea de pietoni, sambatadimineata, 21 august 2021.

- Un accident cumplit a avut loc miercuri, 18 august, in Ialomița. In urma impactului devastator, un barbat a murit pe loc și asta pentru ca mașina pe care o conducea s-a izbit puternic de o cisterna, apoi s-a rupt pe jumatate.

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Luna, judetul Cluj. Din pacate, o persoana a decedat. Conform reprezentantilor IPJ Cluj la intrarea in localitatea Luna, pe DN15 E60 s-a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. (Video) Accident mortal in…

- Impactul a fost atat de nimicitor incat și tractorul, de mici dimensiuni, a fost tranformat intr-un morman de metal. Cele doua victime, un barbat și o femeie, au ramas incarcerate, iar echipajele de interventie ajunse la fata locului au declarat decesul acestora.Conform ISU Arad, la fata locului, iesirea…