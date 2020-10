Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre cei mai importanți oameni oameni din domeniul tehnologiei, Bill Gates și Elon Musk, vor colabora intr-un proiect menit sa asigure servicii de cloud accesibile oriunde in lume, scrie startupcafe.ro.

- In lumea intreaga exista milioane de eroi, oameni obișnuiți, de varste și profesii diferite. Oameni, eroi, donatori de viața. Polițistul local Marian Ioan este unul dintre ei. Donator de sange de mai bine de 20 ani, a fost infectat in perioada starii de urgenta cu virusul COVID-19 și a trecut cu bine…

- Pandemia de COVID-19, care a afectat miliarde de oameni din intreaga lume, a schimbat atat modul de interactiune dintre oameni, cat si „relatia” dintre clienti si companii. Impactul COVID-19 in online In timpul pandemiei, toate activitatile online, inclusiv transferurile de bani, jocurile online, vizionarea…

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada, duminica, la Paris si in alte orase din Franta, pentru a-l omagia pe profesorul Samuel Paty, decapitat in urma cu doua zile pentru ca le-a aratat elevilor sai caricaturi ale profetului Mahomed, relateaza AFP.

- Ideea de a lasa virusul sa circule pentru a obtine imunitatea colectiva, prezentata drept un motiv de speranta la inceputul pandemiei de COVID-19 si ca modalitate de a se evita carantina generalizata, se dovedeste din ce in ce mai clar ca este un miraj periculos, sustin numerosi

- El a venit pe fondul unui zvon ca ar fi favorit pentru preluarea conducerii executive a Aeroportului. „Chiar daca stiu ce inseamna sa conduc o firma si cunosc bine problematica Aeroportului, nu ma consider potrivit pentru o asemenea pozitie, care, in cazul vacantarii ei, trebuie ocupata in urma unui…

- In ultimele 24 de ore, in unitatile spitalicesti din judetul Constanta s au inregistrat cinci decese.La nivelul judetului Constanta, de la debutul pandemiei de coronavirus pana in prezent, au murit 90 de persoane infectate cu SARS CoV 2.In ultimele 24 de ore, s au inregistrat cinci decese.Deces nr.…

- Cresterea numarului dezastrelor climatice, alaturi de pandemia de COVID-19, demonstreaza ca liderii politici si economici nu reusesc sa opreasca transformarea planetei intr-un ”iad nelocuibil” pentru milioane de oameni, conform unui raport emis luni de Organizatia Natiunilor Unite (ONU), relateaza Thomson…