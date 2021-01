Gabriel Cove are coronavirus. Cum se simte prezentatorul? Cove (46 de ani), co-prezentatorul emisiunii Vorbește Lumea are noul coronavirus. Deși ar fi trebuit sa se afle in platoul show-ului TV alaturi de Adela Popescu (34 de ani), Cove a intrat in direct virtual. Gabriel Cove are coronavirus. Cum se simte prezentatorul? „De plictiseala, de nu știu ce sa zic, de ce mi-a fost teama, de-asta n-am scapat. Mi-a fost teama ca ma apuc de sport și de vreo 6-7 zile, in fiecare zi [fac] abdomene, flotari, genoflexiuni”, a declarat moderatorul. „Scumpule, noroc ca nu ține izolarea asta mai mult ca te apucai și de citit”, a glumit Adela. „Fereasca, Dumnezeu, chiar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

