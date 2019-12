Furtunile puternice înregistrate în sud-vestul Franţei au făcut trei morţi Furtunile puternice care au lovit sud-vestul Frantei au facut o treia victima, au declarat autoritatile franceze duminica, dupa ce un barbat de 40 de ani a fost gasit mort in masina sa luata de ape, la doua zile dupa ce disparuse, informeaza APP. Potrivit procurorului districtual adjunct Laurent Bidault, decesul a fost provocat de intemperii, cadavrul fiind descoperit duminica dupa-amiaza in apropierea raului Adour, care iesise din matca, la est de Dax. "Masina era complet sub apa, nu se vedea", a precizat Bidault. Intemperiile au lovit acea regiune vineri, aducand vanturi puternice si ploi abundente… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

