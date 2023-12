Stiri pe aceeasi tema

- Traficul prin punctele de trecere a frontierei Zimnicea si Turnu Magurele, pe granita cu Bulgaria, este suspendat, sambata dupa amiaza, circulatia cu bacul nefiind posibila din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Punctele de trecere a frontierei de la Zimnicea si Turnu Magurele, pe granita…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a anuntat ca se va lucra in perioada urmatoare la proceduri si sisteme, inclusiv digitale, care sa integreze bazele de date, explicand ca datele pe care le are Politia Judiciara trebuie sa fie disponibile si Politiei de Frontiera si invers. Ministrul Predoiu…

- Traficul prin punctul de trecere a frontierei Zimnicea, la granita cu Bulgaria a fost suspendat, duminica dupa amiaza, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Intrucat vantul bate cu putere, bacul care traverseaza Dunarea nu mai circula, potrivit news.ro.Autoritatile au suspendat, duminica dupa amiaza,…

- Un cetatean american, in varsta de 32 de ani, a incercat sa intre in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, cu un autoturism care figura ca furat din Marea Britanie, iar in interiorul acestuia se aflau o arma cu aer comprimat, o arbaleta cu luneta si munitia aferenta. Poliția de Frontiera…

- Punctele de trecere a frontierei din vestul tarii sunt aglomerate, joi dimineata, pe sensul de iesire din tara spre Ungaria. Cel mai mult se asteapta la punctul de trecere a frontierei Nadlac II in judetul Arad – 90 de minute si la Bors II in judetul Bihor – 110 minute, potrivit aplicatieiTrafic Online…

- "Avand in vedere faptul ca, pana in prezent, situatia meteorologica nu s-a imbunatatit pe teritoriul statului vecin, autoritatile bulgare au informat (...) despre faptul ca nu permit intrarea autocamioanelor prin niciunul dintre Punctele de Trecere a Frontierei din cadrul Inspectoratului Teritorial…

- Politia de Frontiera a anuntat ca, duminica, incepand cu ora 11.25, in sensul giratoriu din proximitatea Punctului de trecere a Frontierei Ruse, se desfasoara un protest al societatii civile. Traficul este blocat pe ambele sensuri, pe teritoriul Bulgariei. Totul pornește de la un incinerator care ar…

- Bulgaria oprește intrarea pe teritoriul țarii a mașinilor cu numere de inmatriculare rusești pana la sfarșitul zilei de 2 octombrie, transmite publicația ucraineana Pravda, care il citeaza pe Anton Zlatanov, directorul Poliției de Frontiera bulgare. Bulgaria has joined the EU countries that have banned…