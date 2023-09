Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna devastatoare a lovit orașul Galați joi seara. Autoritațile sunt in alerta maxima pentru gestionarea urgențelor și ajutorul dat celor afectați. Au fost primite peste o suta de apeluri de urgența la numarul 112, cu cereri de ajutor din partea galațenilor. Zeci de strazi au fost inundate, iar…

- Polițiștii din Calarați au fost anunțați, duminica dimineața, ca o ambarcațiune in care se afla cinci persoane plutește in deriva pe Dunare. Polițiștii au constatat ca ambarcațiunea se lovise de o barja ancorata, iar conducatorul acesteia consumase alcool

- Cel putin sase persoane au murit si peste 50 au fost salvate dupa ce o barca plica cu migranti, care incerca sa traverseze Canalul Manecii din Franta spre Marea Britanie, s-a rasturnat sambata dimineata, au declarat autoritatile locale, citate de Reuters, potrivit news.ro. Primarul local Franck Dhersin…

- Cateva zeci de copaci si mai multe acoperisuri au fost smulse de vantul puternic, iar numeroase strazi, precum si solarii ale agricultorilor au fost inundate de ploaia torentiala de duminica, in judetul Galati.Conform ISU Galati, cele mai mari pagube s-au inregistrat in municipiul Tecuci, unde vantul…

- Furtuna violenta care s-a abatut joi la amiaza in județul Bistrița-Nasaud a provocat ravagii in mai multe zone. La Colibița, o barca inc are se aflau mai multe persoane s-a rasturnat in lac, pompierii fiind solicitați sa intervina de urgența la fața locului. Echipaje specializate de la Stația de Pompieri…

- O masina a fost lovita, duminica, de trenul IR 1866 Galati - Iasi, la o trecere la nivel cu calea ferata, pe DJ 243, in apropiere de localitatea Crivesti, din comuna Tutova, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.