Furnizorul ucrainean de internet Triolan a fost ţinta unui atac cibernetic. Conexiunea nu a fost restabilită încă Nu a fost imediat clar cine a fost responsabil pentru organizarea atacului. Purtatorii de cuvant ai Triolan nu au invinuit in mod explicit hackerii rusi, dar au precizat ca ”inamicul” este responsabil, un termen pe care oficialii ucraineni l-au folosit pentru a se referi la Rusia in timpul razboiului. ”Este a doua oara de la inceputul razboiului cand suntem tinta unui atac cibernetic asupra nodurilor cheie de retea, potrivit Triolan, un furnizor de internet care are clienti in orase precum Kiev, Harkov si Dnipro, intr-o declaratie postata joi pe contul deTelegram. Atacul a provocat intreruperi,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit cand locuinte din orasul ucrainean Jitomir au fost lovite marti de o racheta de croaziera rusa care se pare ca viza o baza aeriana din apropiere, a declarat Anton Gerascenko, consilier al ministrului de interne ucrainean, pe canalul sau Telegram, potrivit Reuters. El a spus ca…

- Președintele ucrainean Volodomyr Zelensky a condamnat un atac aerian asupra unui turn de televiziune din Kiev, situat intr-un loc simbolic al celui de-al Doilea Razboi Mondial. Rusia a avertizat ca intenționeaza sa distrug[ infrastructura cheie de securitate din capitala, pe masura ce un lung convoi…

- Ucrainenii care fug de forțele ruse se indreapta spre Lviv și spera sa mai prinda loc intr-un tren din țara. La gara calatorii sunt intampinați de paznici inarmați care controleaza accesul la peroane. Calatorii s-au adunat laolalta in gara din Lvov in timp ce așteptau aprobarea pentru a se indrepta…

- Pe mai multe conturi promovate de Sputnik am fost acuzați ca mințim, cand publicam fotografia femeii ucrainene insangerate, pe care au preluat-o pe prima pagina sute de ziare ale lumii. ”Sunt imagini din 2018, nu din 2022”, au spus mesaje care au umplut internetul romanesc. Libertatea a cautat-o pe…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a spus duminica, prin telefon, premierului britanic Boris Johnson ca urmatoarele 24 de ore sunt cruciale pentru Ucraina, a declarat un purtator de cuvant al Downing Street. In acesta dimineata urmeaza sa aiba loc negocieri de pace la granita dintre Ucraina…

- Veterani ucraineni sunt inarmati pentru a lupta impotriva trupelor ruse care invadeaza Ucraina, anunta politia, relateaza Reuters. Autoritatile ucrainene indeamna locuitorii tarii sa se inroleze in armata. Atacuri cu rachete si explozii au fost semnalate in mai multe parti ale Ucrainei, inclusiv…

- Traian Basescu este convins ca Vladimir Putin nu va invada Ucraina, pentru ca Rusia nu este o forța economica și nici una militara. Conform lui Basescu, fostul sau omolog are alt plan cu cele doua republici separatiste din Ucraina carora le-a recunoscut independența. Ținta lui Putin este sa ajunga…

- sursa foto: Facebook/ The White House Președintele SUA, Joe Biden, a declarat joi ca ”in opinia sa, Rusia va invada Ucraina in urmatoarele cateva zile”, transmit CNN și Fox News, citate de G4Media. „Toate indiciile pe care le avem sunt ca rușii sunt pregatiți sa intre in Ucraina, sa atace Ucraina. Avem…