- Ucraina va incepe de joi sa restricționeze furnizarea de energie electrica pe tot teritoriul tarii, a anuntat miercuri un inalt oficial al presedintiei de la Kiev, citat de Reuters, dupa ce Rusia a lovit mai multe centrale electrice. „Intre 7 a.m. si 11 p.m. este necesar sa minimizam utilizarea de curent…

- ”Au avut loc trei atacuri ale unor instalatii electrice” in estul Kievului, anunta intr-un mesaj postat pe o retea de socializare un consilier apropiat al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Timosenko. Primarul Kievului, Vitali Kliciko a anuntat ca explozii au fost semnalate in cartierul Desnianskii,…

- ”Acum, doar profesionalismul angajatilor ucraineni de la centrala nucleara ofera siguranta impotriva unui posibil accident nuclear”, a scris Haluscenko intr-o postare pe Facebook. Afirmatiile lui Haluscenko nu pot fi verificate din surse independente. Bombardamentele intense care au avut loc in apropierea…

- Locuitorii municipiului Sacele sunt așteptați, vineri și sambata, sa se debaraseze de aparatele electrice vechi sau stricate in cadrul unei campanii de colectare a deșeurilor electrice. Asociația de Dezvoltare ISO Mediu impreuna cu Primaria Orașului Sacele organizeaza vineri și sambata, 27-28 mai,…

- In luna mai, BERD a schimbat destinatia unei parti din imprumutul catre Ukrenergo pentru a oferi lichiditati de urgenta de 50 de milioane de euro. ”Razboiul a declansat nevoi urgente de lichiditate care au determinat Ukrenergo sa ceara schimbarea destinatiei fondurilor”, a spus BERD intr-un comunicat.…

- ”In urma unui atac al formatiunilor armate ale Ucrainei asupra liniilor electrice din zona centralei Zaporojie, teritoriul zonei de securitate a liniei aeriene de 750 kV a luat foc. Incendiul a fost provocat de un scurtcircuit pe liniile electrice”, a declarat Ievhen Balitkii. ”Imediat dupa stingerea…

- McDonald’s si-a inchis restaurantele in Ucraina la inceputul invaziei Rusiei, la 24 februarie. Marca americana a luat decizia de a le redeschide treptat, incepand cu cele de la Kiev si din vestul tarii, motivata de deschidetrea altor intreprinderi. Ea a anuntat aceasta decizie joi, intr-o scrisoare…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte sapte ranite in urma unui bombardament rusesc care a lovit o statie de autobuz in regiunea Nikolaev (Mikolaiv), in sudul Ucrainei, a indicat vineri seful administratiei militare regionale, citat de Ukrinform si AFP cu referire la Agerpres . „Au bombardat…