Stiri pe aceeasi tema

- In actuala lege a educației preuniversitare, reglementarile permit instalarea de camere de supraveghere in școli cu acordul majoritații celor vizați, fapt ce intra in contradicție cu legislația europeana. Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) precizeaza…

- „Cred ca s-a creat la un moment dat o confuzie, dar o va lamuri instanța, intre dreptul de a filma și dreptul de a utiliza sau de a transmite imaginile. Am contestat respectivul document in contencios-administrativ și așteptam sa vedem cand și cum vom primi termene și cum ne vom judeca.” Prin decizia…

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a finalizat in cursul lunii iunie 2023 o investigatie la un operator persoana fizica si a constatat incalcarea dispozitiilor art. 5, art. 6 alin. 1 lit. a si art. 9 alin. 2 lit. a din Regulamentul UE 2016 679.Operatorul…

- O postare facuta de un medic dintr-un spital din Romania pe rețelele de socializare a dus la primirea unei amenzi de 2000 de euro. Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a anunțat ca finalizat in cursul lunii iunie 2023 o investigație la un operator persoana…

- In urma unei investigații finalizate in iunie, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDC) a amendat cu aproape 2.000 de euro o persoana fizica pentru postarea pe Facebook a unei inregistrari cu o pacienta din spitalul in care lucreaza, fara acordul acesteia.…

- Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) s-a autosesizat in cazul scurgerii de date persoanele ale utilizatorilor aplicației dezvoltate de AUR, se arata intr-un raspuns al instituției pentru „Adevarul”.

- Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a finalizat in cursul lunii iunie 2023 o investigație la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și a constatat incalcarea dispozițiilor GDPR. ANPC a fost sancționat contravențional cu avertisment,…