Funeraliile lui Sinead O’Connor, imagini emoționante Funeraliile lui Sinead O’Connor, imagini emoționante La finele lunii iulie, Sinead O’Connor s-a stins din viața la varsta de 56 de ani, dupa o viața marcata de tragedii și experiențe traumatizante. Nu au fost date publicitații detalii despre cauza morții. Funeraliile s-au desfașurat la Bray, orașul natal al artistei de origine irlandeza. Zeci de mii de oameni au condus-o pe ultimul drum și și-au luat ramas bun de la ea. Cel mai emoționant moment a fost de departe cel in care fanii au cantat la unison piesa „Nothing Compares 2 U”. Piesa care i-a adus celebritatea regretatei artiste. Postul de televiziune… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

