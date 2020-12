Fumul degajat de incendiile de vegetaţie poate răspândi boli infecţioase Fumul degajat de incendiile de vegetatie poate raspindi boli infectioase, potrivit unei cercetari publicate in revista Science, citata de BBC. Oamenii de stiinta spun ca microbii si diverse specii de fungi pot supravietui in numar mare in norii de fum. Autorii studiului cred ca este posibil ca organisme din sol cunoscute ca provoaca infectii ar putea fi transferate in acest fel, transmite adeva Citeste articolul mai departe pe noi.md…

