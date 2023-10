Stiri pe aceeasi tema

- Fugarul Dorin Lazar Maior, fost deputat (2000-2004) și fostul președinte al Blocului Național al Revoluționarilor, va fi adus in scurt timp din Italia in Romania, pentru a executa o pedeapsa privativa de libertate.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu a facut cateva declaratii cu privire la aducerea in tara a lui Dorin Lazar Maior.Fugarul Dorin Lazar Maior, fost deputat 2000 2004 si fostul presedinte al Blocului National al Revolutionarilor, in scurt timp va fi adus din Italia in Romania, pentru a executa o pedeapsa…

- O ucraineanca a fost arestata preventiv, fiind acuzata ca a jefuit cel puțin noua persoane din Iași, carora le-a furat portofelele din genți sau buzunare. Femeia, care acționa in locuri aglomerate, in special in magazine și piețe, a fost cercetata si trimisa in judecata pentru fapte similare comise…

- Deputații europeni au aprobat ajutor de aproape 455 de milioane de euro din Fondul de solidaritate al UE, pentru a ajuta 3 țari europene, care au suferit dezastre naturale. Membrii Comisiei pentru bugete isi exprima solidaritatea fata de victimele, familiile acestora și toate persoanele afectate de…

- Deputații europeni au aprobat ajutor de aproape 455 de milioane de euro din Fondul de solidaritate al UE, pentru a ajuta 3 țari europene, care au suferit dezastre naturale. Membrii Comisiei pentru bugete isi exprima solidaritatea fata de victimele, familiile acestora și toate persoanele afectate de…

- Fostul ministru de finanțe, Darius Valcov, condamnat in dosarul tablourilor la 6 ani de inchisoare, va ajunge in Romania din Italia in jurul orei 16.00 cu o cursa de linie, potrivit unor surse judiciare. Curtea de Apel din Napoli a decis luna trecuta ca Valcov sa fie predat Romaniei. Ministrul Justitiei,…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a emis o atenționare de calatorie in Italia din cauza unor perturbari ale zborurilor de pe aeroportul Torino – Caselle. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia ca, potrivit…

- Un deputat a depus un amendament la Codul Urbanismului, prin care propune ca toate cladirile din Romania sa fie zugravite in alb. Scopul este cel de a reduce temperatura din imobile cu pana la 3 grade Celsius vara. „Este sufocant de cald in aceste zile de vara. In acest context, consider ca este o datorie…