Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex KGB) a declarat marți ca Ucraina a subminat șase linii electrice și a perturbat procesele de la centrala nucleara Kursk, potrivit CNN . FSB cauta in prezent membri ai grupurilor de sabotaj ucrainene care au aruncat in aer liniile electrice conectate la centrala Kursk, a relatat marți agenția de știri de stat rusa TASS, citand FSB. „Au fost aruncați in aer șase piloni ai liniilor electrice de inalta tensiune (110, 330 și 750 kV), prin care centrala nucleara Kursk furnizeaza energie electrica instalațiilor”, se arata in comunicatul FSB. Doua tentative…