Fructele recomandate persoanelor diganosticate cu diabet Pentru a evita agravarea diabetului, indiferent de tipul 1 sau 2, alimentele cu indice glicemic foarte mare sunt total interzise. Și totuși fructele sunt indicate? Da. Pentru ca sunt bogate in vitamine, antioxidanți și oligo-elemente. De altfel, fructele sunt indispensabile dintr-o alimentație variata și echilibrata. Totuși, unele fructe sunt mai bogate in zahar comparativ cu altele, motiv pentru care este important sa le știm pe cele care au cel mai scazut indice glicemic. In general, indiferent de tipul diabetului (de tip 2 sau insulino-dependent) sunt recomandate fructele mai puțin dulci,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate fructele sunt bune in lupta contra cancerului. Dar mai ales citricele – portocalele, lamaile, pomelo, mandarinele – sunt benefice contra cancerului digestiv. Bogate in vitamina C, citricele conțin și numeroși compuși benefici. Potrivit unui studiu olandez, citricele au un efect protector contra…

- ATENȚIE la „pofte”: Banalul hotdog poate ascunde pana la 27 aditivi alimentari, 14 grame de sare și 32 de grame de zahar!​ ATENȚIE la „pofte”: Banalul hotdog poate ascunde pana la 27 aditivi alimentari, 14 grame de sare și 32 de grame de zahar!​ Fie ca suntem mai mari sau mai mici, mulți dintre noi…

- Unul dintre principalii susținatori ai lui Putin, Patriarhul rus Kiril face un apel la incetarea focului in Ucraina, in ziua Craciun pe rit vechi. Armistițiul propus de Patriarh prevede incetarea focului incepand cu ora 12:00 a zilei de 6 ianuarie pana la ora 24:00 a zilei de 7 ianuarie. „Eu, Kiril,…

- Proba rabdarii a fost marea incercare la care au fost supuși, in ajunul Revelionului, cei care au ținut sa aiba pe masa prajituri sau torturi de la un celebru lanț de cofetarii din București. Indiferent daca au facut sau nu comanda online, timpul de așteptare a fost asemanator. O coada de cateva zeci…

- Preparatele de la masa de Revelion pot conține pana la 160 de E-uri și peste 100 de grame de zahar și sare. Ce spun specialiștii Mai sunt cateva ore pana cand ne vom strange in jurul mesei pentru a sarbatori trecerea dintre ani. De la platouri cu apritive, la fripturi, diverse salate pe baza de maioneza…

- Este ”nejustificata” introducerea in Uniunea Europeana a testarii obligatorii pentru depistarea Covid-19 in cazul calatorilor care sosesc din China, unde in prezent se inregistreaza o explozie a cazurilor, a anunțat Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), transmite AFP. Potrivit…

- A intrat deja in tradiție ca romanii sa sarbatoreasca ziua de 1 decembrie cu o porție de ciolan afumat cu iahnie de fasole și un pahar de vin fiert sau țuica. Fie ca masa este pregatita acasa sau servita la restaurant, preparatele tradiționale au mare trecere in aceste zile. Daca va intrebați cuma unde…