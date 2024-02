Stiri pe aceeasi tema

- Crin Antonescu a reaparut in spațiul public dand sfaturi și emițand pareri despre PNL, Nicolae Ciuca, Eduard Hellvig și alegeri. Crin Antonescu, fostul lider al Partidului Național Liberal (PNL), a abordat intr-un interviu acordat in direct la Digi24 tema evoluției și perspectivei partidului in politica…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a solicitat Greciei sa vanda „armamentul in exces” Ucrainei, dupa ce SUA au autorizat vanzarea de avioane F-35 catre Grecia. Recomandarea lui Blinken se refera, in special, la sistemele antiaeriene rusești aflate in dotarea armatei elene. Blinken și-a aratat…

- In ședința de azi, 25 ianuarie, Guvernul a luat o masura foarte importanta pentru cei interesați sa beneficieze de tratamentele balneare. Guvernul a aprobat, astazi, o hotarare prin care se majoreaza numarul de bilete de tratament balnear care vor fi asigurate in acest an prin Casa Naționala de Pensii…

- 7 ianuarie 2024, marea sarbatoare a ortodoxiei, ziua Sfantului Ioan Botezatorul Mantuitorului. In aceasta zi, candela care arde nu se va stinge, deoarece aceasta arde pentru bunastarea in familie. Ziua Sfantului Ioan Botezatorul ar trebui sa fie exclusiv dedicata rugaciunii și odihnei. Duminica aceasta…

- O explozie a avut loc marți seara langa un magazin de dulciuri din suburbia Dahiyeh din sudul Capitalei Libanului, Beirut. O explozie a avut loc marți seara langa un magazin de dulciuri din suburbia Dahiyeh din sudul capitalei Libanului, Beirut, cunoscuta ca fiind un bastion al gruparii armate Hezbollah…

- Conf. univ.dr. Mihai Craiu recomanda contra tusei, o lingurița de miere, in locul antitusivelor, in cazul copiilor mai mari de un an. ”Majoritatea antitusivelor nu fac nimic semnificativ (…). Asta in cazul in care nu fac rau. Sau chiar foarte rau. Ce putem da acum, de sarbatori, daca nu este atat de…

- Circa 100 de romani vor primi la cerere un ajutor din partea statului sub forma de vouchere in valoare de 5.000 euro pentru a se putea angaja. Este vorba de municipiul Bistrița, din județul Bistrița-Nasaud, unde persoanele cu dizabilitați primesc vouchere de 5.000 de euro. Sprijinul se acorda cetațenilor…

- Sub genericul „E vremea colindelor”, grupul de colindatori din cadrul Ansamblului „Flori de mai”, din comuna Radești (instructori Alin și Liana Stoica) au colindat cu mic cu mare, astazi, dupa savarșirea Sf. Liturghii, la Biserica Ortodoxa „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din localitate. Din glasuri…