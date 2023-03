Frontiera primește 10 milioane să-și tragă bărcile la mal MOLDOVA NOUA – Autoritatea de frontiera din zona de vest a scos la mezat proiectul de amenajare a malului Dunarii, la Moldova Noua, intrucat a primit ambarcațiuni de la centru și se vede momentan nevoita sa le acosteze la mal folosind amenajamente aparținand capitaniei portului! Proiectul de amenajare a malului Dunarii la Moldova Noua are ca obiectiv principal lucrari de construcții de pereți de chei și are o valoare totala estimata la 10.662.274,12 lei. In prezent, structura locala de frontiera – Sectorul Poliției de Frontiera Moldova Veche – are in dotare 5 șalupe, 6 ambarcațiuni de intervenție… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in perioada 23 februarie ndash; 8 martie 2023, 63 de perchezitii.In cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, au fost instituite masuri asiguratorii…

- CARANSEBES – Municipalitatea e optimista ca in acest an va finaliza doua proiecte demarate in mandatul anterior, dar intarziate din cauza perioadei de pandemie. E vorba de reabilitarea Vilei Popov și de amenajarea peisagistica a ruinelor bisericii medievale din centrul Caransebeșului! La fosta reședința…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are in curs de desfașurare o acțiune de control la Euroins, iar rezultatele vor fi facute publice in momentul finalizarii acestuia, au precizat luni pentru HotNews.ro oficialii autoritații. De asemenea exista și o plangere penala la Parchet impotriva companiei…

- Spitalul Orașenesc Campeni primește finanțare de 3 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Proiectul aprobat pentru finanțare a fost depus pe Unitați de asistența medicala ambulatorie, Componenta 12: Sanatate. Banii vor fi folosiți pentru dotarea cu echipamente și aparatura…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Noua – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timisoara au intervenit pentru a acorda ajutor unei persoane care s-a pierdut, cu o barca, pe fluviul Dunarea. In data de 4 ianuarie, in jurul orei 17.40, Sectorul Poliției…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Noua – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timisoara au intervenit pentru a acorda ajutor unei persoane care s-a pierdut, cu o ambarcație pescareasca, pe fluviul Dunarea. In data de 04.01.2023, in jurul orei 17.40,…

- Sapte cetateni turci au fost depistati de politistii de frontiera de la Moldova Veche incercand sa treaca ilegal granita in Serbia ajutati de doi romani, informeaza, luni, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, potrivit Agerpres."In data de 17.12.2022, politistii de frontiera din…

- Prețurile au crescut atat la paine cat și la cozonaci , spune presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase – ROMPAN , Aurel Popescu. Oferta de cozonaci va depasi 7,5 milioane in acest an, chiar daca preturile vor fi mai mari decat anul trecut. Din aceasta…