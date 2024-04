Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara a organizat miercuri, la Universitatea Stiintele Vietii din Timisoara, o conferința de prezentare a proiectului „Climat mai sigur in zona de frontiera romano-sarba.”. Proiectul este in valoare financiara de 13,8 milioane de euro , fiind cofinanțat…

- Noile motociclete achiziționate de Poliția Romana au ajuns la mai mulți agenți din toata țara, printre ei și Valer Kovacs, polițist care are o pagina de Facebook urmarita de aproape 200.000 de oameni. El a fost la București și a primit noul motor, apoi a intrat live pe contul de pe rețeaua de socializare,…

- Polițiștii maramureșeni, sub coordonarea I.G.P.R., participa la misiuni de sprijin operativ cu caracter temporar, la solicitarea statelor partenere, precum și in zonele in care se inregistreaza un flux semnificativ al turiștilor romani. Cea mai recenta misiune de acest gen a fost efectuata de catre…

- Raed Arafat, intalnire de un miliard. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența și secretar de stat in Ministerul de Interne pregatește achiziționarea unui sistem de alarmare a populației in valoare de un miliard de euro. Oferta a fost prezentata de afaceristul Ștefan Codruț Osain, pe al carui…

- Traficul rutier este restricționat, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier pe DN 2, localitatea Afumați, județul Ilfov. Conducatorul unui autoturism a pierdut controlul direcției și a lovit parapetul median. Șoferul a ramas incarcerat, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General…

- Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Nonviolența in Școli, la nivel național a fost inițiata Campania pentru conștientizarea consecințelor asociate faptelor de violența școlara in unitațile de invațamant preuniversitar, realizata de catre Inspectoratul General al Poliției Romane – Direcția Siguranța…

- Anual, la 30 ianuarie, se sarbatorește Ziua Internaționala pentru Nonviolența in Școala, aceasta data reprezentand ziua in care s-a stins din viața Mahatma Gandhi, simbolul nonviolentei in lume. Cu aceasta ocazie, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Romane…

- Data: 26 Ianuarie 2024 Ora: 15:35 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Ramnicu Sarat-Focșani, la ieșire din localitatea Urechești, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autotren inmatriculat in Ucraina și doua autoturisme,…