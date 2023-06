Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Generala din Belarus a elaborat amendamente la Codul penal care prevad castrarea chimica forțata a persoanelor condamnate pentru pedofilie, scrie presa din Belarus.Masurile coercitive vor fi aplicate impreuna cu pedeapsa directa pentru infracțiune, a spus departamentul. CITESTE SI…

- Frații Dragoș și Adrian Paval, proprietarii gigantului romanesc Dedeman, pun mana pe inca o fabrica autohtona. CITESTE SI Marcel Ciolacu schimba garda: Noul premier ii da afara din Guvern pe oamenii lui Ciuca și pe reprezentanții UDMR 23:24 389 Contraofensiva ucraineana avanseaza spre punctele…

- Fratii Dedeman dau o noua lovitura financiara. Dragoș și Adrian Paval cumpara o alta fabrica. Consiliul Concurenței a aprobat deja tranzacția care va intari poziția fraților din Bacau pe piața materialelor de construcții din Romania. Frații Dedeman, noua lovitura financiara. Ce au achiziționat Consiliul…

- Frații Paval se pregatesc sa zguduie piața energiei. Au adaugat societații Dedeman SRL un nou obiect de activitate: producția de energie electrica, conform Replica Online. In Romania, compania Dedeman, una dintre cele mai bine cotate de pe piața, a reușit in anul 2022 performanța de a realiza un profit…

- Laptele de proveniența romaneasca va fi mai ieftin de astazi. Magazinele au acceptat sa reduca cu 20% prețul pe litru de lapte. Toti retailerii din Romania au fost de acord sa reduca, in mod voluntar, cu minimum 20%, pretul laptelui de provenienta romaneasca, de la 1 mai, iar in perioada urmatoare vor…

- Este lovitura de proporții data de frații Dedeman. Frații Dragoș și Adrian Paval sunt implicați in tot felul de afaceri in Romania, toate aducandu-le bani frumoși. Aproape ca nu exista un domeniu in care frații de la Bacau sa nu fie implicați. Așadar, care este acum vanzarea care le-a adus noi milioane…

- Este, fara doar și poate, o lovitura de senzație! Un nou mall va aparea, in curand, in țara noastra pe un teren achiziționat, inițial, de frații Dragoș și Adrian Paval, proprietarii gigantului romanesc Dedeman.Aici s-a aflat o cunoscuta fabrica romaneasca, iar acum urmeaza sa se construiasca un uriaș…

- Revista americana de business Forbes a inclus 6 romani in topul miliardarilor pe anul 2023, modificandu-se și „podiumul” oamenilor de afaceri pe Romania. Frații Paval, fondatorii Dedeman, se afla amandoi in top, insa pe poziții mult diferite. Dragoș Paval ocupa locul 1725 la nivel mondial, cu o avere…