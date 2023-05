Franţa, Ţările de Jos, Austria şi Irlanda cer UE combaterea poluării de către avioanele private Aceste tari gazduiesc unele dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, inclusiv Schiphol din Amsterdam si aeroportul Charles de Gaulle din Paris. Schiphol a declarat in aprilie ca va interzice avioanele private si aviatia de afaceri mici, despre care aeroportul a spus ca provoaca de 20 de ori mai multe emisii de CO2 decat un zbor comercial, in timp ce Franta a interzis saptamana trecuta anumite zboruri interne comerciale pe distante scurte, pe rutele unde sunt disponibile suficiente trenuri. Intr-un document distribuit tarilor UE inaintea reuniunii ministrilor lor ai transporturilor din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

