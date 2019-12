Pentru prima data in ultimii 200 de ani, credinciosii nu vor putea participa la slujba de Craciun la Catedrala Notre-Dame, care este inca in renovare dupa un incendiu devastator. „Nu se va tine slujba la miezul noptii la Notre-Dame. Ultima data cand s-a intamplat acest lucru a fost in timpul Revolutiei Franceze. Din 1803, au existat intotdeauna slujbe de Craciun la Notre-Dame”, a declarat pentru Reuters o purtatoare de cuvant a Bisericii Catolice. (Rador/Reuters/FOTO ABC News captura)