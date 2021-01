Franţa înăsprește măsurile anti-coronavirus Noul an vine pentru Franța cu o inasprire a restricțiilor anti-pandemie. Intervalul orar al interdictiei de circulatie se extinde. Decizia a fost luata in urma incidentelor de Anul Nou care ar putea provoca o creștere a numarului de contaminari. Pana acum orice deplasare neesentiala era interzisa pe intreg teritoriul Frantei intre orele 20:00 si 06:00. De sambata interdictia se va aplica incepand de la ora 18:00 in respectivele 15 departamente, potrivit agentiilor internationale de presa, citate de Agerpres. Acestea sunt: Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

