- Legendara figura a fotbalului romanesc, Rica Raducanu, in varsta de 77 de ani, continua sa iși impresioneze clienții la braseria sa de pe litoralul romanesc. In timp ce este cunoscut ca fost portar al echipei Rapid București, vara devine patron și ospatar la „Sirena”, localul sau pitoresc de la malul…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Gruia-Ivan, a anunțat ca cardul de sanatate va suferi o transformare majora, devenind disponibil și in format electronic, asemanator cu un card bancar. Aceasta schimbare vine ca parte a unui proces de modernizare a sistemului medical, cu scopul de a aduce tehnologia in…

- Toate porturile de la malul Marii Negre au fost inchise, luni, din cauza vantului puterni, potrivit news.ro. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza vantului puternic, toate porturile de la malul Marii Negre au fost inchise”, anunta, luni, Centrul…

- Succes in exercitiul TrojanFootprint24, care s a desfasurat de la malul Marii Negre pana in zona montana. Aceasta initiativa a avut ca scop consolidarea relatiilor si stabilirea unei viziuni comune intre participanti.Participantii la exercitiu au fost militari din fortele pentru operatii speciale din…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, s-a intalnit astazi, la sediul MApN , cu adjunctul șefului Misiunii Diplomatice a SUA la București, Michael Dickerson. In cadrul intalnirii, au fost abordate mai multe elemente de interes referitoare la mediul actual de securitate, fiind pus un accent deosebit…

- La 21 februarie 2024, la Palatul Cotroceni, s-a desfașurat o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), condusa de președintele Klaus Iohannis , avand ca punct central situația tensionata de securitate din regiunea Marii Negre, exacerbata de continuarea conflictului dintre Rusia și Ucraina.…

- Intr-o declarație postata pe pagina sa de Facebook, Angel Tilvar, ministrul Apararii Naționale, a anunțat sosirea a inca șase aeronave F-16 olandeze la Centrul European de Pregatire F-16 din Romania, in urmatoarele luni. Aceasta mișcare este parte a eforturilor continue de intarire a apararii flancului…

- Romania va reprezenta și in viitor pentru Ucraina, pe langa propriul coridor de la Marea Neagra, cea mai importanta ruta alternativa de export pentru cereale și alte produse, conform US News&World Report. Declarația aparține unui inalt oficial al Departamentului de Stat al SUA și a fost facuta in urma…