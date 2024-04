Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian-Ioan Veștea, a semnat marți, 19 martie a.c., 65 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, in valoare totala de 774.458.121,60 de lei. Contractele, menite sa sprijine modernizarea drumurilor și infrastructura stradala, au vizat…

- Peste 100 de hectare de vegetatie uscata si plantatie silvica au fost distruse, sambata, de un incendiu produs in comuna vasluiana Stanilesti . Pompierii militari au avut nevoie de mai mult de sapte ore pentru a stinge flacarile. Dupa cum au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situatii de…

- O companie a dezvoltat o autorulota accesibila folosind modelul Dacia Dokker,perfecta pentru o vacanța la munte sau la mare. In plus, prețul este unul mai mult decat accesibil! Autorulota Dacia Dokker vine ca o gura de aer pentru pasionații de excursii cu buget redus, care vor sa aiba aproape tot confortul…

- Victoria impresionanta a echipei Farul Constanța impotriva Rapidului, cu scorul de 2-1, pe terenul acestora din Giulești, a starnit nu doar bucuria suporterilor, ci și entuziasmul jucatorilor. Golurile echipei lui Gica Hagi au fost marcate de Louis Munteanu, reușind o dubla și aducand victoria. Gremini…

- Autoritațile din Bihor sunt in alerta dupa ce o galerie de mina s-a prabușit, iar apa in zona a devenit roșie. Cel mai probabil, mina s-a surpat in urma cutremurului care a avut loc. Aceasta ipoteza este luata in calcul și de catre reprezentanții Apelor Romane. In cursul acestei dimineți, localnicii…

- Gica Hagi are o noua afacere . Noua firma a lui Hagi se numește HGH Company SRL și are sediul in sectorul 2 din București. Firma lui Gica a fost inregistrata la registrul comerțului pe 11 ianuarie 2024, potrivit fanatik.ro. Domeniul ales de Hagi este publicitatea. Acest domeniu este unul de miliarde…

- Ministerul Muncii amendeaza anumite materiale aparute in presa legate de pensii, susținand ca furnizeaza date inexacte. Avand in vedere unele materiale de presa care furnizeaza date inexacte legate de pensii , Ministerul Muncii face urmatoarele precizari: Nimic nu s-a schimbat in impozitarea pensiilor…

- Transportatorii și fermierii care protesteaza pe Centura Capitalei și in țara se vor intalni miniștrii și reprezentanții unor instituții publice, urmand sa poarte discuții pe fiecare domeniu in parte. Intalnirile vor avea loc astazi dupa urmatorul program: Ora 12.00 – Ministerul Agriculturii Ora 13.00…