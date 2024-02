Angel Tîlvăr anunță sosirea aeronavelor F-16 olandeze în România Intr-o declarație postata pe pagina sa de Facebook, Angel Tilvar, ministrul Apararii Naționale, a anunțat sosirea a inca șase aeronave F-16 olandeze la Centrul European de Pregatire F-16 din Romania, in urmatoarele luni. Aceasta mișcare este parte a eforturilor continue de intarire a apararii flancului estic al NATO , cu un accent deosebit pe regiunea Marii Negre. In marja Conferinței de Securitate de la Munchen, Angel Tilvar a mulțumit personal ministrului apararii din Regatul Țarilor de Jos, Kajsa Ollongren, pentru contribuția semnificativa a Țarilor de Jos constand in dislocarea de trupe și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii, Angel Tilvar, a anunțat sambata, 17 februarie, ca inca sase aeronave F-16 olandeze vor sosi in urmatoarele luni la Centrul European de Pregatire de la Fetești, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii Naționale (MApN), citat de Agerpres.Anuntul a fost facut in contextul intalnirii…

- Inca sase aeronave F-16 olandeze vor sosi in urmatoarele luni la Centrul European de Pregatire din Romania, a anuntat ministrul Apararii, Angel Tilvar, informeaza Agerpres. Anuntul a fost facut in contextul intalnirii de sambata cu omologul olandez, Kajsa Ollongren.''In contextul participarii…

- ”Inca sase aeronave F-16 olandeze vor sosi la Centrul European de Pregatire F-16 din Romania in urmatoarele luni.Am multumit doamnei Kajsa Ollongren, ministrul apararii din Regatul Tarilor de Jos, cu care am avut o intrevedere in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, pentru decizia Guvernului…

- Migrația și radicalismul islamic sunt vazute drept principalele amenințari de catre germani, potrivit unui studiu publicat luni inainte de Conferința de Securitate de la Munchen, relateaza Politico. Deși era vazuta anul trecut drept principala amenințare pentru Germania in urma cu un an, Rusia cade…

- Politicienii din Germania, din cauza posibilitații ca Donald Trump sa revina la președinția Americii, au inceput o discuție informala despre perspectivele NATO fara Statele Unite ca lider, scrie The New York Times.Trump a afirmat in repetate randuri ca Statele Unite investesc prea mult efort și bani…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut vineri companiilor din industria franceza de aparare sa grabeasca trecerea la „modul de economie de razboi”, pentru a raspunde mai repede nevoilor Ucrainei in razboiul cu Rusia, transmite France Presse. „Vom continua sa-i ajutam pe ucraineni”, pentru ca…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a avut o convorbire, marti, in regim de videoconferinta, cu omologul sau ucrainean, Rustem Umerov, in cadrul discutiilor fiind abordata si pregatirea pilotilor romani si ucraineni in cadrul Centrului European de Instruire F-16 din Romania, transmite MApN,…

- Atat presedintele Statelor Unite, Joe Biden, cat si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, au respins, in conferinta de presa comuna de marti, afirmatia potrivit careia contraofensiva Ucrainei este blocata, oferind exemple de succese pe campul de lupta, transmite CNN, citat de news.ro.Biden a…