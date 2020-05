Stiri pe aceeasi tema

- Franta nu va impune perioada de carantina "niciunei persoane, indiferent de nationalitatea sa, provenind din UE, zona Schengen sau Regatul Unit", a anuntat duminica presedintia franceza, citata de AFP, potrivit Agerpres. Cu o zi inainte, ministrul sanatatii, Olivier Veran, afirmase ca masurile de…

- Persoanele care vin in Romania din Italia, Franta, Germania, Spania si Iran vor fi plasate in carantina, aceste tari fiind considerate zone rosii din punct de vedere al riscului de infectare cu coronavirus, conform listei care a intrat in vigoare miercuri la ora 0:00. Cetatenii sositi din oricare…

- Lista cu ”zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, a fost actualizata si publicata miercuri pe site-ul INSP. Potrivit INSP, tarile considerate ”zone rosii” sunt: Italia, Franta, Germania, Spania si Iran. Astfel ca cetatenii romani care se intorc din aceste…

- SUB CONTROL… Mai multi vasluieni care s-au intors in aceste zile din Italia au fost bagati in carantina inca de la intrarea in tara. Persoanele suspecte de coronavirus vor trebui sa stea in carantina, timp de 14 zile, intr-un centru din judetul Maramures. Spatiul de carantina a fost amenajat la un liceu…

- Cetatenii romani sau straini care au ajuns la granita de vest din zone cu focare de infectie cu COVID-19 au fost escortati de politisti si jandarmi spre judetele de domiciliu pentru a fi introdusi in centrele de carantina, a anuntat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela. Intr-o…

- Dupa Italia, in vizorul autoritaților romane au intrat Franța și Spania. Conform secretarului de stat din Ministerul Sanatații Nelu Tataru, pe ”lista roșie” se afla acum nordul Franței și zona Madridului, unde s-au inregistrat in ultima perioada multe cazuri de infecții cu coronavirus, anunța Digi 24.Conform…

- Suspectii de coronavirus din afara Chinei sunt tratati in conditii de cinci stele. Carantina celor care s-au aflat in contact cu persoane infectate include statiuni de lux din Franta sau Thailanda, scrie Digi24.Suspectii de coronavirus din afara Chinei, care a cauzat peste 900 de decese, sunt trimisi…