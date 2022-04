Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron are un avans de 12 puncte procentuale in fața rivalulei Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta, potrivit sondajelor de opinie publicate vineri, ziua in care campania electorala din Franța se incheie, relateaza The Guardian. Sondajele de opinie din Franța arata ca 57,5% dintre alegatori…

- Fostul presedinte socialist Francois Hollande i-a indemnat joi "pe francezi sa voteze pentru Emmanuel Macron" in turul al doilea al prezidentialelor la 24 aprilie, in numele "coeziunii Frantei" si "viitorului sau european", scrie AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Actualul presedinte francez Emmanuel Macron (LREM) a obtinut 28,1 la suta din totalul voturilor la alegerile de duminica, iar Marine Le Pen (RN, extrema dreapta) a obtinut 23,3 la suta, conform estimarilor Ipsos/Sopra Steria pentru France Televisions, Radio France, France24/RFI/MCD, Public Senat/LCP…

- A inceput numaratoarea inversa pentru prezidențialele din Franța. Cursa de duminica e foarte stransa. Pe actualul președinte, Emmanuel Macron, il despart doar cateva procente de Marine Le Pen, candidata extremei drepte.

- Presedintii Statelor Unite si Rusiei, Joseph Biden si Vladimir Putin, au acceptat, in principiu, ideea propusa de omologul lor din Franta, Emmanuel Macron, privind organizarea unui summit pe tema securitatii si stabilitatii Europei, anunta Palatul Elysee. „Presedintele Republicii a vorbit cu presedintele…

