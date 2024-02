Partidele antisistem primesc comenzi de la Moscova. Dovada vine chiar de la Kremlin Fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a vorbit, intr-o postare pe Telegram, despre viitoarele alegeri din Occident. In contextul in care anul acesta vor avea loc alegeri americane si europene, Rusia doreste sa „sprijine in toate modurile posibile” candidatii care ii sunt favorabili, scrie Le Figaro. „Sarcina noastra este de a-i sustine pe acesti politicieni si partidele lor din Occident in toate modurile posibile, ajutandu-i apertum si secretum sa obtina rezultate decente in alegeri”, a explicat el. Acesti termeni latini pot fi tradusi prin „in mod deschis” si „in secret”. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

