Stiri pe aceeasi tema

- Argentinianul Nestor Pitana a fost desemnat arbitrul finalei Cupei Mondiale 2018, în care se vor înfrunta selectionatele Frantei si Croatiei, duminica seara, pe stadionul Lujniki din Moscova, a anuntat Federatia internationala de fotbal (FIFA).

- Croatia a invins Anglia cu scorul de 2-1 si s-a calificat in finala Campionatului Mondial. Mario Mandzukic (32 de ani) a declarat dupa meci ca nationala sa este capabila sa castige si ultimul meci din turneu. Mario Mandzukic (32 de ani), "eroul" natiunii sale, a marcat golul decisiv in minutul 109 si…

- A doua finalista a CM 2018 va fi stabilita miercuri, de la ora 21:00. Croatia si Anglia se lupta pe stadionul Lujniki, din Moscova, pentru un loc in ultimul act al turneului din Rusia, acolo unde asteapta Franta, echipa ce a invins Belgia, 1-0. Partida e in direct la TVR 1 si-n...

- Miercuri, pe stadionul Lujniki se joaca ultima semifinala din Rusia. „Cei trei lei” vor infrunta „Focul Croat”. Reprezentativa Angliei așteapta de 28 de ani o finala a unui Campionat Mondial, dar pentru asta trebuie sa treaca de Croația, intr-un meci pentru un loc in actul final de la Moscova. De la…

- Dupa 120 de minute, echipele Rusiei si a Croatiei au fost la egalitate, cu scorul de 2-2, iar calificarea s-a decis in urma loviturilor de departajare.Meciul a fost decis la loviturile de departajare, unde selecționata Croației s-a impus cu 4-3 in fața rușilor.

- Spania, Rusia, Croatia si Danemarca vor evolua in meciurile programate duminica in optimile de finala ale CM din Rusia.Programul meciurilor de duminica 1 iulie la CM 2018 17:00 SPANIA - RUSIA la Moscova (Stadionul "Lujniki", TVR 1 si TVR HD)21: 00 CROATIA - DANEMARCA la Nijnii…

- Selectionatele Danemarcei si Frantei au terminat la egalitate, 0 0, marti, la Moscova, pe stadionul Lujniki, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, iar ambele echipe s au calificat in optimile de finala dupa primul meci fara goluri al turneului, transmite Agerpres.ro. ...

- Campionatul Mondial 2018 va incepe pe 14 iunie. Atunci va avea loc festivitatea de deschidere, dupa care este programata partida de debut. Rusia, țara gazda, va juca impotriva Arabiei Saudite, de la ora 18:00, pe stadionul Lujniki din Moscova. (CITEȘTE ȘI: PROGRAMUL MECIURILOR DE LA CAMPIONATUL MONDIAL…