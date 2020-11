Guvernul Frantei a interzis miscarea ultranationalista turca "Lupii Cenusii" pe teritoriul francez, a anuntat miercuri pe Twitter ministrul de interne Gerald Darmanin, informeaza dpa si AFP.



"Miscarea 'Lupii Cenusii' a fost dizolvata in Consiliul de Ministri, conform instructiunilor presedintelui Republicii", a scris ministrul Darmanin, estimand in decretul sau ca acest grupuscul "incita la discriminare si la ura si este implicat in actiuni violente".



"Lupii Cenusii" au fost incriminati pentru incidentele de saptamana trecuta dintre comunitatile turca si armeana…