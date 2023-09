Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Nicula, inspectorul general școlar, a anunțat, in cadrul Colegiului Prefectural, faptul ca in noul an școlar elevii de la Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița și Liceul de Muzica „Tudor Jarda” vor intra in casa noua. La Colegiul Național „Liviu Rebreanu” lucrarile vor fi gata doar in 2024.…

- Biserica Evanghelica a fost resfințita și redeschisa publicului. Cu toate acestea, Primaria Bistrița va trebui sa mai scoata din buzunar peste doua milioane de lei. Consilierii Locali vor aproba acest lucru saptamana viitoare. Anul acesta in luna mai, Biserica Evanghelica a fost resfințita, la 5 ani…

- Angajații Aquabis au fost chemați sa repare dupa gafa angajaților unei firme de distribuție gaze naturale. In timp ce aceștia schimbau conductele lor, au spart una de distribuție apa. Lucrarile vor dura cateva ore. ”In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unei avarii aparute pe Cl Moldovei,…

- Un accient rutier a avut loc azi-noapte pe DN 17. In localitatea Tureac, o mașina a parasit carosabilul și s-a oprit intr-un cap de pod. O femeie insarcinata a ajuns la spital. Un apel la 112 anunța un accident rutier azi-noapte, dupa ora 02.00, pe DN 17. In localitatesa Tureac, o mașina a parasit…

- Vor incepe lucrarile la pistele de biciclete de-a lungul raului Argeș! Constructorul, Selca SRL, a primit in 24 iulie amplasamentele de lucru pentru execuția lucrarilor – piste cu strat de uzura din beton asfaltic, separate de carosabil cu stalpi din cauciuc, trotuare cu strat de uzura din asfalt. Vor…

- Constructorul bacauan Dorinel Umbrarescu a caștigat licitația pentru contractul de execuție a unui lot al autostrazii A8 Iași – Targu Mureș. Lucrarile vor costa 1,56 de miliarde de lei. Asocierea SA&PE Construct S.R.L. – Spedition UMB S.R.L. – Tehnostrade S.R.L. a fost desemnata caștigatoarea contractului…

- Conducerea Colegiului național „Liviu Rebreanu” a venit cu o veste aproape buna pentru elevii care s-au chinuit in ultimii trei ani venind la ore de la 7 dimineața. Din septembrie 2023, toți elevii incep cursurile la 8. Nu pentru ca ar fi gata lucrarile care trebuiau finalizate in martie… Elevii Colegiului…