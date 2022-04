Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul SMURD de la Garda de Intervenție Gilau a avut parte de o misiune memorabila in localitatea Maguri Racatau. In jurul orei 16:00, colegii noștri au fost solicitați sa transporte la spital o femeie insarcinata in 40 de saptamani, care resimțea deja contracții. Paramedicii și-au dat seama ca o…

- In toate județele se dau foc pașunilor. Incendiile pot oricand scapa de sub control, mai ales odata cu intensificarea vitezei vantului. Un viceprimar a gasit o soluție: ”piromanii” vor fi taiați de la subvențiile agricole. Incendierea pașunilor este o practica frecventa, care in aceste zile s-a intensificat.…

- Situația de nedescris s-a petrecut la o gradinița din Florești din județul Cluj. O fetița a fost surprinsa intr-o filmare in timp ce se plimba pe marginea copertinei din zona scarilor de acces din spatele cladirii. Din primele informații se pare ca fetița, care este in grupa mare, ar fi cerut sa mearga…