Stiri pe aceeasi tema

- Doua viituri au lovit in urma cu mai bine de o saptamana cartierul marginalizat al romilor, mutand tone de pamant și pietriș in curțile catorva case și inundand alte zeci. In noaptea de 16 iulie, viceprimarul și consilierul romilor din Roșia Montana au coborat in vale pentru a-i evacua pe copiii din…

- Garzile de coasta filipineze au anuntat luni ca au determinat o nava de razboi chineza sa se retraga din zona economica exclusiva a Filipinelor din Marea Chinei de Sud, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Incidentul a avut loc pe 13 iulie in zona Marie Louise Bank, la 147 mile nautice de orasul El…

- Un avion de marfa Boeing 737, aparținand companiei Transair, la bodul careia se aflau un pilot si un copilot, a aterizat de urgenta pe apa, in largul Honolulu, in Hawaii, din cauza unei probleme la motor, a anuntat vineri, 2 iulie, Agentia americana a aviatiei FAA, relateaza BBC.Cei doi piloti au incercat…

- Curtea Suprema a Statelor Unite ale Americii a anulat o hotarare a unor magistrați, care permitea unui grup de șase barbați sa dea in judecata companiile Nestle SUA și Cargill, pe fondul acuzației de trafic de copii care au fost supuși ulterior sclaviei in ferme din Coasta de Fildeș și pe plantațiile…

- Peste 100 de tone de deșeuri de cauciuc, in Portul Constanța Sud-Agigea Portul Constanta. Foto: Arhiva. Peste 100 de tone de deșeuri de cauciuc ce urmau sa fie transportate catre Thailanda de o firma din județul Olt au fost depistate de polițiștii de frontiera în Portul Constanța…

- Dispariția micuției a fost anunțata joi seara. Fetița, in varsta de 3 ani, intr-un moment in care ar fi fost lasata nesupravegheata de catre parinți, ar fi plecat de pe raza localitații Saraiu și nu a mai fost gasita, potrivit Realitatea de Constanța .In ciuda cautarilor extinde, la care au aprticipat…

- O drona militara a fost gasita plutind in apele Marii Negre, la aproximativ 40 de mile marine de coasta (in jur de 74 de kilometri), de catre un echipaj al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). Garda de Coasta a precizat, luni, referitor la drona gasita de ARSVOM, ca a fost…

- Deschiderea evenimentului a avut loc in prezenta sefului Statului Major al Fortelor Navale, contraamiral Mihai Panait, iar lectori invitati din cadrul European Security and Defence College ESDC , EU Military Staff, Ministerul Afacerilor Interne, Garda de Coasta, Fortele Navale Romane si Colegiul National…