FOTO-VIDEO Luptele continuă pe front: rușii avansează timd, în timp ce forțele armate ucrainene ripostează dur Unitațile Forțelor Aeropurtate Ruse și Divizia 150 și-au asigurat un punct de sprijin la periferia satului Ivanovskoye (Krasnoe) și continua sa avanseze langa Bakhmut. Cel puțin asta susțin unele canele care monitorizeaza luptele de la sol. De celalalta parte, forțele armate ucrainene raspund in forța și ingreuneaza avansul forțelor armate rusești. Exista relatari ca Brigada 30 Mecanizata ucraineana lovește puternic in soldații ruși de la Bakhmut Ministerul rus al Apararii susține ca in zonele așezarilor Pervomaiskoye și Lastochkino din Donețk au fost respinse doua contraatacuri ale grupurilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

