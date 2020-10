FOTO-VIDEO Imagini rare din Parcul Retezat: caprele negre se hrănesc pe o stâncă O camera de supraveghere a Romsilva a inregistrat imaginile cu caprele negre care se hranesc pe o stanca din Parcul Național Retezat. Cel puțin patru animale apar in imaginile surprinse de camera montata in salbaticie. Imaginile rare cu cateva capre negre cocoțate pe stancile din Parcul Național Retezat au fost inregistrate de o camera Romsilva. Cel puțin patru capre apar in imagini inregistrate de la mica distanța. Animalele se hranesc cu mușchi și licheni, pana in momentul in care una din ele le da semnalul de alerta și dispar rapid din zona, relateaza Mediafax. Caprele negre se sperie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

