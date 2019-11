FOTO VIDEO Furtunile de zăpadă au lovit Statele Unite fix înainte de Ziua Recunoștinței: Drumuri blocate și mii de zboruri întârziate Doua furtuni de zapada au lovit Statele Unite miercuri, blocând autostrazile și provocând întârzierea a mii de zboruri în timp ce americanii au ramas prinși în trafic și pe aeroporturi în drumul lor spre familie și prieteni pentru Ziua Recunoștinței, relateaza Reuters.







Mii de mașini au ramas blocate pe drumul Interstate 5 dupa ce un ciclon a provocat o ninsoare puternica și abundenta ce a dus la depunerea rapida a peste un metru de zapada în zonele montane din Nord-Vestul Pacificului.

Stuck in the snow storm since 12:30p in… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

