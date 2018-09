Piața drogurilor in Tg-Jiu este intr-o continua expansiune, deși Agenția Naționala Antidrog a incadrat Gorjul in categoria județelor cu un risc foarte mic, raportat la numarul de urgențe medicale generate de consumul de droguri ilicite, iar un studiu al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj arata ca cel mai consumat drog in randul elevilor gorjeni este canabisul.

Totuși, in lumea așa zis mondena a orașului, copiii de bani gata și VIP-urile locale consuma droguri in public. Potrivit imaginilor intrate in posesia GorjDomino, fiul unui afacerist a fost surprins,……