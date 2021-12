Stiri pe aceeasi tema

- TIMISOARA. Talentatii sportivi aradeni pregatiti de Gabi Has s-au remarcat la competitia rezervata copiilor și juniorilor, Cupa DKMD, desfașurata pe Bega intr-o companie selecta, unde s-au intrecut cu alti sportivi din țara, dar și din Serbia.

- Slovacul Tomas Krisko, unul dintre cei mai buni voleibaliști de pe teren din partida SCMU Craiova – Arcada Galați, scor 2-3, considera ca alb-albaștrii au facut o partida buna. El a spus ca gruparea din Banie trebuie sa se mulțumeasca doar cu un punct și a explicat ce a facut diferența in meciul contra…

- ”Este prima mea iesire ca ministru al Transporturilor si era normal sa ajung in Timisoara si nu e vorba ca sunt subiectiv, ci ca stiu ca Timisoara a avut intotdeauna marea suferinta a lipsei infrastructurii. Am avut o intalnire cu o parte din structurile aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor,…

- 50% din capacitatea totala de cazare disponibila a Romaniei este rezervata pentru Revelion, arata un studiu realizat de Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) cu privire la preferințele de calatorie ale turiștilor romani pentru finalul de an, conform Mediafax. Potrivit ANAT, in…

- Suedezii de IKEA au inceput constructia celui de-al treilea magazin din Romania, situat pe un teren aflat in componenta comunei Dumbravita, chiar la intrarea in Timisoara, dinspre calea Aradului.

- Dupa un an de pauza din cauza pandemiei de coronavirus, Ziua Naționala va fi din nou sarbatorita la Timișoara. Reprezentanții Prefecturii Timiș au anunțat, miercuri, ca, in 1 decembrie, accesul la festivitați va fi permis doar persoanelor vaccinate. In Parcul Central, la Monumentul Ostașului Roman,…

- Ampla operațiune a procurorilor DIICOT și polițiștilor de la ”Crima Organizata” Timișoara , in aceasta dimineața, cand structura anti-mafia organizeaza acțiuni in toata țara, sub numele de cod ”Ziua Z”. Forțele de ordine au descins in peste 60 de locații din Timiș, Caraș Severin și Arad pentru a-i ridica…

- Astfel, o companie din SUA, care desfasoara activitati in Romania, cauta un inginer IT, mai exact un senior react JS developer, cu o experienta de cel putin 5 ani in react java script, caruia ii ofera un salariu cuprins intre 5.000 si 6.000 de euro pe luna. In topul ofertelor salariale ale saptamanii,…