Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Timisoara a fost lovita in plin si plimbata pe capota mașinii de o cursanta a unei scoli de soferi, in timp ce instructorul nu era in mașina. Incidentul deosebit de grav s-a petrecut pe data de 15 ianuarie, iar imaginile cu un puternic impact emotional au aparut acum in spatiul public.Camera…

- Greșeala lui a fost insa sa o lase pe eleva singura in mașina. Intr-o fracțiune de secunda insa, aceasta incurca pedalele, accelereaza și intra cu viteza in mașina din fața. O femeie aflata pe șosea a fost prinsa intre cele doua mașini. Atenție, urmeaza imagini și detalii cu puternic impact emoțional!

- Luni, politistii Biroului Rutier Timișoara au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Munteniei, din Timișoara, a avut loc un accident rutier. La fata locului s-au deplasat politistii, care au stabilit ca un autoturism destinat școlarizarii in vederea obținerii permisului de conducere, la…

- O femeie de 42 de ani, aflata la volanul unei mașini școala, a accidentat, luni, o alta femeie de 20 de ani, aflata pe strada, și o alta mașina parcata.Potrivit IPJ Timiș, accidentul a avut loc pe strada Munteniei din Timișoara, potrivit mediafax. La fata locului, politistii au stabilit ca…

- Un nou accident cu victime, in aceasta seara, in Timisoara. O femeie care lua lectii de condus a lovit o tanara care incerca sa-si scoata masina defecta de pe carosabil, pe strada Munteniei, chiar cu ajutorul instructorului auto. La fata locului s-au deplasat politistii, care au stabilit ca un autoturism…

- Un accident grav s-au petrecut in aceasta dimineața la Timișoara. O batrana care traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni a fost surprinsa și lovita de o mașina. Potrivit Poliției Timiș, femeie, in varsta de 53 de ani, a condus un autoturism pe strada Mareșal Constantin Prezan, dinspre Calea…

- Un accident grav s-au petrecut in aceasta dimineața la Timișoara. O batrana care traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni a fost surprinsa și lovita de o mașina. Potrivit Poliției Timiș, femeie, in varsta de 53 de ani, a condus un autoturism pe strada Mareșal Constantin Prezan, dinspre Calea…

- O eleva de 17 ani, care se indrepta spre școala, a fost surprinsa și lovita de o mașina pe trecerea de pietoni la Timișoara. Potrivit Poliției, tanara ar fi incercat sa traverseze pe culoarea roșie a semaforului. Un barbat, in varsta de 48 de ani, a condus un autoturism pe strada Mareșal Alexandru Averescu,…