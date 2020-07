FOTO! Sala Sporturilor din Mioveni prinde contur de la o lună la alta Sala Sporturilor din Mioveni, un obiectiv mult așteptat de locuitorii orașului, prinde contur de la o luna la alta. In primavara s-au finalizat centrala termica, pista de bowling, o serie de amenajari și finisaje interioare, precum și instalațiile termice și sanitare. In prezent se lucreaza la izolația de exterior a cladirii, la fațade, la gradene și la cadrele de trape de pe acoperiș. Sala va putea gazdui meciuri de handbal, baschet, volei, tenis de camp și competiții de gimnastica. Are trei corpuri. Corpul principal, denumit A, va include intrari pentru 2.010 persoane, 32 de usi, foaiere (cel… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

