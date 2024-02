Conflict bizar la Timișoara. Un bărbat a aruncat centrala termică peste mașina vecinului său Marți seara, 27 februarie, a izbucnit o altercație pe strada Bujorilor, la periferia orașului Timișoara, intre doi vecini. Unul dintre locatari a aruncat o centrala termica peste automobilul celuilalt. Conflict violent intre doi vecini Atunci cand polițiștii au sosit și l-au imobilizat imediat pe barbat . In mașina de patrulare individul s-a autoagresat, lovindu-se intenționat cu capul de componentele interioare ale vehiculului, provocandu-și rani. „Astazi, in jurul orei 19:40, politistii Sectiei 3 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Bujorilor din Timisoara, a avut loc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

