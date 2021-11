Stiri pe aceeasi tema

- Imagini recente din satelit arata cum rușii au incendiat mai multe zone din jurul portului Tartus, din Siria, pentru a crea o perdea de fum care sa mascheze activitațile pe care armata rusa le desfașoara in aceasta importanta baza navala pe care o controleaza, informeaza publicația The Drive.

- Zeci de persoane au fost evacuate, marți seara, dintr-un bloc din Sacele, dupa ce un barbat, de 43 de ani, a dat foc apartamentului in care locuia, iar apoi a incercat sa fuga. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, incendiul a izbucnit la etajul unu al unui bloc de pe strada Stefan…

- Patru barbați au fost raniți, in noaptea de luni spre marti, la frontiera romano-sarba, in zona localitatii Sannicolau Mare, din judetul Timis. Asta dupa ce mai multi migranti din Siria s-ar fi luat la cearta cu calauza lor, un barbat din Afganistan, dupa ce nu s-au inteles in pivinta taxei de trecere…

- Un ofiter din cadrul unei unitati militare a MAI din judetul Galati a fost arestat preventiv dupa ce, pe fondul geloziei, a provocat un incendiu care a distrus noua masini aflate in parcarea unui bloc din municipiul Galati, a transmis, miercuri, Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Iasi.…

- Cetatenii rusi care vor sa calatoreasca liber, merg in Serbia pentru a putea beneficia de imunizarea cu serurile Pfizer si de AstraZeneca, condițiile in care, in Rusia, numarul cazurilor este alarmant și procesul de vaccinare merge foarte greu. In ultima perioada exista o crestere a ofertelor din partea…

- Jucatorul grec Nikos Tsumanis era dat disparut de cateva ore, cand a fost gasit mort in masina lui. In varsta de 31 de ani, Nikos Tsumanis, legitimat la Makedonikos, a fost gasit de politisti cu mainile legate și cu o franghie infașurata in jurul gatului. In ciuda felului in care a fost gasit, polițiștii…

- Un serviciu de livrare cu drone din capitala Australiei, Canberra, a fost nevoit sa-și suspende temporar activitatea din cauza corbilor care atacau dispozitivele. Pasarile sunt in perioada de cuibarit și vad in drone o potențiala amenințare. Serviciul a fost intrerupt tocmai cand cererea era mai mare…

- In timp ce mii de afgani fug de țara, Turcia a anunțat construcția unui zid de-a lungul frontierei sale cu Iranul, care era in plan din 2017, pentru a face fața unui potențial val de refugiați din Afganistan. Zidul va avea 295 kilometri lungime și va fi intarit cu sarma ghimpata și șanțuri, scrie BBC,…