- Ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny” a fost publicata, luni seara, in Monitorul Oficial. In primul articol al ordonantei se arata ca valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in perioada 2021-2028…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, ca va lua legatura cu liderii europeni pentru a-i informa legat de criza politica din Romania, despre faptul ca USR PLUS vrea sa faca o alianța cu AUR. ”Voi lua legatura cu liderii europeni in legatura cu ce se intampla in Romania, avem o alianța toxica cu un…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de urgența pe care a avut-o, luni, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, si cu reprezentanti ai ANRE, Transelectrica, OPCOM si Consiliului Concurentei, ca prețurile la energie nu vor fi plafonate. In schimb, prim-ministrul…

- La acest moment, 35 de cetațeni romani care sunt bocați an Afganistan au solicitat sa fie scoși din țara, iar acest lucru s-ar putea face cu o aeronava NATO sau o aeronava romaneasca, sunt cele mai recente precizari venite din partea oficialilor romani. Premierul Florin Cițu spune ca exista o celula…

- Premierul Florin Cițu a fost prins de poliția din SUA intr-o stare avansata de ebrietate la volan și, pentru a scapa mai ușor de justiție, și-a recunoscut vinovația, a incheiat un acord in acest sens cu procurorul și a urmat un program Drinking Drivers. Așa reiese din dosarul complet al lui Cițu de…

- Premierul Florin Cițu și-a dat seama ca un mesaj pe Facebook nu ajuta oamenii afectați de inundații din județul Alba, așa ca și-a facut timp sa mearga, duminica, in zona. Conform unui comunicat de presa al Guvernului, Cițu va vizita, duminica, localitatea Ocolis, grav afectata de ploile torențiale de…

- Cele 4 miliarde de lei pentru proiectele din PNDL au fost epuizate in patru luni. Premierul Florin Cițu spune insa ca toate lucrarile de investiții vor fi finanțate, urmand ca plațile restante sa fie achitate dupa rectificarea bugetara obișnuita, la mijlocul anului. Legea Bugetului de Stat pe anul 2021…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, duminica, ca Guvernul va adopta saptamana viitoare o Hotarare privind acordarea de ajutoare financiare pentru familiile afectate de inundații. “Anunt acum o Hotarare de Guvern pentru a ne asigura ca ajutoarele de urgența ajung rapid la persoanele care au nevoie. Vom…