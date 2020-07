FOTO Forța Spațială a SUA și-a prezentat sigla oficială și motto-ul Forța Spațiala a Statelor Unite (Space Force) și-a prezentat motto-ul oficial și sigla, alaturi de o explicație privind semnificația acestora, anunța Space.com.



În 24 ianuarie președintele american Donald Trump a publicat pe Twitter o imagine despre care s-a presupus ca ar fi sigla Forței Spațiale dar oficialii militari au clarificat ca a fost vorba de sigiliul noii ramuri a forțelor armate ale Statelor Unite.



Oficialii militari au prezentat însa miercuri sigla oficiala, motto-ul Forței Spațiale și semnificația din spatele siglei (și nu, în pofida formei delta,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

