Dacia anunţă o nouă versiune a modelului Spring. Când se vor deschide comenzile Producatorul de automobile Dacia anunta ca va lansa, in a doua parte a acestui an, o noua versiune a modelului Spring. Noua versiune va avea un design mai robust, elemente noi de design interior, modelul ramanand ramane cel mai accesibil automobil electric de pe piata. Comenzile pentru noul Spring se vor deschide in primavara anului 2024, iar lansarea pe piata este programata in a doua parte a anului, anunta Dacia. Compania precizeaza ca Spring ramane cel mai accesibil automobil electric de pe piata, asa cum a fost inca de la lansarea sa in 2021, excluzand subventiile guvernamentale. Pentru prima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- „Noul Spring deschide un nou capitol al evolutiei sale, pastrand toate calitatile estetice care au contribuit la succesul generatiei precedente, aducandu-le insa la un nivel superior. (…) Noul Spring adopta noile elemente de design inaugurate de cea de-a treia generatie a modelului Duster. Modelul beneficiaza…

- Producatorul de automobile Dacia va lansa, in a doua parte a acestui an, o noua versiune a modelului Spring. „Noul Spring deschide un nou capitol al evolutiei sale, pastrand toate calitatile estetice care au contribuit la succesul generatiei precedente, aducandu-le insa la un nivel superior. (…) Noul…

- Dacia a prezentat versiunea restilizata a mașinii electrice de oraș Spring la care planșa de bord este complet noua, iar la interior se gasește mai multa tehnologie. Autonomia promisa este mai mare de 220 km. Comenzile pentru noul Spring se vor deschide in primavara anului 2024. Lansarea pe piața este…

