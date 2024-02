Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a prezentat versiunea restilizata a mașinii electrice de oraș Spring la care planșa de bord este complet noua, iar la interior se gasește mai multa tehnologie. Autonomia promisa este mai mare de 220 km. Comenzile pentru noul Spring se vor deschide in primavara anului 2024. Lansarea pe piața este…

- Vanzari in creștere cu 14,8% fața de anul 2022. Gama Dacia ocupa integral clasamentul celor mai vandute 5 modele din Romania. Dacia a inmatriculat in 2023 un numar de 46.124 de vehicule pe piața din Romania, in creștere cu 14,8% fața de cele 40.179 de unitați comercializate in anul precedent. Dacia…

