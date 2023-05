(FOTO) Cum arată jeleul care a ucis-o pe fata de 14 ani Corespondentul Știrilor Pro TV Razvan Dan a publicat o fotografie cu tipul de jeleu cu care fetița de 14 ani din județul Cluj s-a inecat la școala și a murit dupa aproape o saptamana in care a fost in coma. Pe ambalaj nu exista o limita de varsta de la care ar putea fi consumat. Aceste jeleuri, spun oamenii din zona, ar fi la moda printre copii. Le puteau cumpara chiar de la magazinul de langa școala și costau in jur de doi lei. Ulterior au fost aruncate la gunoi. Cel puțin din magazinul de langa școala. Cei care le aveau pe raft nu au nici o vina. mai menționeaza sursa citata. The post (FOTO)… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

- O eleva de doar 14 ani a murit dupa ce s-a inecat cu un jeleu de dimensiunea unei mingi de ping pong, sub forma unui ochi. Produsul e popular in randul adolescenților și chiar exista provocari pe TikTok in acest sens. @sarah_jsun Reply to @cont._.cu._.de._.tote15 #jeleuri #ochi #sarahjsun #sarisori…

- S-a aflat cum arata jeleul cu care eleva de 14 ani s-a inecat, la Școala Gimnaziala Geaca. Acesta are forma unui ochi și dimensiunea unei mingi de ping-pong, iar pe ambalaj nu exista o limita de varsta de la care ar putea fi consumat. ”Acesta este tipul de jeleu cu care fetița de 14 ani din județul…

- In cursul zilei de 28 aprilie 2023, o eleva din Cluj, in varsta de 14 ani, s-a inecat cu un jeleu in timp ce se afla in pauza dintre orele de curs. Timp de aproape 60 de minute nimeni nu a reușit sa ii elibereze caile respiratorii. Minora a stat in coma mai bine de o saptamana, iar acum medicii i-au…

