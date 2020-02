Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Olaru a facut spectacol in sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite, demonstrand ca are stofa de mare bucatar! Totuși, puțini sunt cei care știu ce face concurentul, in timpul liber, atunci cand nu se afla in bucatarie!

- Alina Sorescu este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Vedeta a demonstrat ca este pusa pe fapte mari in 2020, optand pentru o schimbare spectaculoasa inca de la sfarșitul anului curent.

- Razvan Babana este de nerecunoscut! Simpaticul concurent din sezonul șapte „Chefi la cuțite” și-a șocat fanii, in prima zi de Craciun, cu un look senzațional. Doar ca nimic nu este ceea ce pare!

- Nicoleta Nuca este una dintre cele mai indragite cantarete din tara noastra. Frumoasa bruneta si-a surprins fanii de-a lungul timpului cu diverse look-uri, semn ca nu se sperie de nicio schimbare din viata ei. De curand, artista i-a lasat din nou cu gura cascata, cu cea mai recenta infatisare. Admiratorii…

- Carmen Bruma a fost o apariție ieșita din tipare la Gala Unica 2019, unde a purtat o rochie cu un decolteu adanc la spate, care i-a lasat dezgolita o porțiune generoasa din fund. Toate camerele de fotografiat s-au indreptat spre ea cand și-a facut apariția, iar parerile nu au contenit sa circule – de…

- Fostul ministru, Elena Udrea a votat in Corbeanca inainte de ora pranzului. A venit impreuna cu sotul de ei. Elena Udrea a declarat ca nu crede intr-o schimbare radicala in Romania in urmatorii cinci ani pentru ca, spune ea, Romania este intr-o conjunctura politica foarte complicata.” Indeamna, totusi,…