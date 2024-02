Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Mihail Pautov și Carmen Bruma revin la Antena 1 cu un nou sezon MediCOOL, incepand din 24 februarie, in fiecare sambata, de la 12.00. In cadrul emisiunii se vor aborda subiecte care sunt de mare interes pentru telespectatori.MediCOOL revine pe micile ecrane cu cel de-al șaselea sezon, ce va putea…

- MediCOOL revine pe micile ecrane cu cel de-al șaselea sezon, ce va putea fi urmarit la Antena 1, incepand din 24 februarie, in fiecare sambata, de la ora 12:00. Dr. Mihail Pautov (medic specialist in chirurgie generala) si Carmen Bruma (autor programe de slabit) se intorc pe micile ecrane cu emisiunea…

- Iulia Albu și Mike au format o echipa in ultimul sezon America Express, show difuzat la Antena 1. In urma participarii, relația lor a avut de suferit, au fost despartiti, insa in cele din urma și-au rezolvat problemele, iar acum formeaza din nou un cuplu solid. Iubitul Iuliei Albu a dezvaluit ce au…

- Și-a inceput cariera in anul 1994, iar cu pași mici, dar siguri, acum a devenit una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din Romania. La inceputul carierei arata complet diferit. Cine este vedeta din imagine? In urma cu 27 de ani, vedeta din imaginea de mai sus iși facea debutul in lumina reflectoarelor.…

- IEste una dintre cele mai iubite și faimoase prezentatoare TV din Romania. Cu toții ne-am uitat cel puțin o singura data la emisiunea ei in urma cu mulți ani. Recunoașteți fetița din imagine? Cine este fetița din imagine? S-a nascut pe 22 decembrie 1947 in localitatea Roman și este cunoscuta ca fiind…

- Este cunoscut publicului din Romania ca om de televiziune, insa, in ultimii ani, simpaticul prezentator al matinalului de la Antena 1 a dat lovitura in afaceri. Recent, in mediul online au aparut imagini din bucataria restaurantului “de pe Nordului” deținut de Dani Oțil. Vedeta a decis sa raspunda “rautaților…