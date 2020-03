Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru Dana Rogoz! Actrita este in culmea fericirii, deoarece micutul sau a implinit astazi sase ani. Vedeta i-a transmis un mesaj emotionant, pe care a tinut sa-l impartaseasca si cu fanii ei de pe retelele sociale.

- Lora și-a pierdut mama in urma cu doar cateva zile, timp in care a stat mai mult mai departe de rețelele de socializare. Vedeta incepe sa revina, ușor-ușor, acum ca a condus-o pe ultimul drum pe cea care i-a dat viața. A revenit in mediul online cu o lecție importanta, de care a vrut sa le reaminteasca…

- Carmen de la Salciua este considerata drept una dintre cele mai cerute artiste de la noi din tara. Vedeta nu uita de unde a plecat si vorbeste de fiecare data deschis despre asta. Recent, a postat un mesaj la care nimeni nu se astepta!

- Andreea Marin și-a surprins fanii de pe contul desocializare, dupa ce a publicat un colaj cu fotografii in care apare Violeta.Fetița vedetei și a lui Ștefan Banica Jr. a implinit 12 ani. „12 ani de iubire necondiționata... La mulți ani, Violetamea! ❤", a scris Andreea Marin, in dreptulfotografiei cu…

- Pe langa artista si persoana publica din showbiz-ul romanesc, Andreea Banica este si mama a doi copii, pe care pur si simplu ii adora. Recent, vedeta a postat un mesaj care a emotionat pe toata lumea.

- Nadir este mereu cu zambetul pe buze și știe mereu cum sa ii binedispuna pe cei din jurul sau. Insa exista un subiect ce il emoționeaza teribil pe artist și anume momentul crunt in care mama lui a plecat dintre noi, in urma cu aproape doua decenii.