FOTO - 17 firme de transport din Buzau acuza ADI si Primaria Buzau de abuz si alte infractiuni! Dosarul a facut turul DNA - IPJ – Procuratura!

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca are informatii potrivit carora firme care au avut contracte cu Primaria Generala a Capitalei si care au pierdut aceste contracte in urma infiintarii companiilor municipale finanteaza campanii impotriva sa si platesc filaje.Gabriela…

- Va mai aduceti aminte de minciunile lui Toma faliment legate de autobuzele electrice si reducerea poluarii din oras? Iata ca s-a concretizat "smecheria penala" a edilului si a gastii "din dotare"! Daca vechile rable aduse de la prietenii din Olanda au umplut Buzaul si au inceput sa "cada" pe rand (fiind…

- Procuratura din orasul german Bielefeld a anuntat vineri declansarea unei anchete impotriva conducerii companiei Toennies, detinatoarea unui abator si a unei fabrici de ambalare a carnii unde s-au infectat cu coronavirus circa 1400 de angajati, cei mai mulți fiind romani, informeaza dpa.Ancheta…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, fugit din țara dupa sentința primita in alt dosar in care a fost condamnat pentru fals in inscrisuri și spalare de bani, a fost trimis in judecata de DIICOT pentru...

- In urma a 61 de percheziții efectuate in 8 județe și in București, a fost destructurata o grupare infracționala, formata din cetațeni romani și straini, banuita ca facilita obținerea ilegala de permise auto prin preschimbarea unor permise contrafacute eliberate de autoritați din alte state, conform…

- Un buzoian acuza Primaria ca a organizat o manifestare cu multe persoane, desi numarul cazurilor de coronavirus e in crestere: S-a deschis dosar penalProcurorii din Buzau au deschis un dosar penal pentru ”zadarnicirea combaterii bolilor”, dupa ce au primit o plangere ca Primaria Buzau a organizat…

- Ar fi de dorit ca in domeniul investigarii fraudei bancare clasa politica sa ramana solidara De aceasta parere este directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativa ADEPT, Igor Boțan, scrie ipn.md. „Ințeleg ca intre partidele politice mereu vor exista neințelegeri, competiții, dar ar…

- Dupa examinarea materialului probator, prezentat de Procuratura, astazi, Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana a admis integral demersul Procurorului General privind suspendarea executarii pedepsei de catre Veaceslav Platon.